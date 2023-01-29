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Одиозная нардеп Королевская и ее муж сложили мандаты: что известно

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Наталья Королевская и Юрий Солод Новость обновлена 29 января 2023, 13:14
Наталья Королевская и Юрий Солод. Фото Открытые источники

Заявления депутатов еще не поступали в Верховную Раду

Народные депутаты Украины Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод, входившие ранее в состав пророссийской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", написали заявление на сложение мандатов нардепов.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в парламенте и бывшей фракции ОПЗЖ.

В то же время источник РБК-Украины в ВР передает, что заявления от депутатов еще не поступали в Верховную Раду. Однако по их информации, они уже были написаны.

Несколькими днями ранее в СМИ, со ссылкой на источник в ВР, появилась информация о том, что некоторых депутатов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов. Причиной тому стало наличие у них российских паспортов. Речь шла о таких депутатах:

  • Александр Пономарев;
  • Наталья Королевская;
  • Юрий Солод;
  • Олег Волошин.

В дальнейшем должно было состояться голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий.

Кроме того, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод засветились в новом расследовании "Украинской правды" под названием "Батальона Дубай". В выпуске сообщалось, что они, как и ряд других украинских политиков, во время полномасштабной войны как ни в чем не бывало отдыхают Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а именно в Дубае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе в Украине произошел ряд серьезных изменений во власти. В частности, были уволены пять заместителей министров, а также пять глав областных военных администраций.

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#Украина #Депутаты #Королевская #Мандат #Солод