Одиозная нардеп Королевская и ее муж сложили мандаты: что известно

Заявления депутатов еще не поступали в Верховную Раду

Народные депутаты Украины Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод, входившие ранее в состав пророссийской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", написали заявление на сложение мандатов нардепов.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в парламенте и бывшей фракции ОПЗЖ.

В то же время источник РБК-Украины в ВР передает, что заявления от депутатов еще не поступали в Верховную Раду. Однако по их информации, они уже были написаны.

Несколькими днями ранее в СМИ, со ссылкой на источник в ВР, появилась информация о том, что некоторых депутатов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов. Причиной тому стало наличие у них российских паспортов. Речь шла о таких депутатах:

Александр Пономарев;

Наталья Королевская;

Юрий Солод;

Олег Волошин.

В дальнейшем должно было состояться голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий.

Кроме того, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод засветились в новом расследовании "Украинской правды" под названием "Батальона Дубай". В выпуске сообщалось, что они, как и ряд других украинских политиков, во время полномасштабной войны как ни в чем не бывало отдыхают Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а именно в Дубае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе в Украине произошел ряд серьезных изменений во власти. В частности, были уволены пять заместителей министров, а также пять глав областных военных администраций.