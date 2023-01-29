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Одіозна нардеп Королевська та її чоловік склали мандати: що відомо

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Наталія Королевська та Юрій Солод Новина оновлена 29 січня 2023, 13:14
Наталія Королевська та Юрій Солод. Фото Відкриті джерела

Заяви депутатів ще не надходили до Верховної Ради

Народні депутати України Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до складу проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя", написали заяву на складання мандатів нардепів.

Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела у парламенті та колишній фракції ОПЗЖ.

Водночас джерело РБК-України у ВР повідомляє, що заяви від депутатів ще не надходили до Верховної Ради. Проте за їхньою інформацією, вони вже були написані.

Декількома днями раніше у ЗМІ, з посиланням на джерело у ВР, з’явилася інформація про те, що деяких депутатів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів. Причиною цього стала наявність у них російських паспортів. Йшлося про таких депутатів:

  • Олександр Пономарьов;
  • Наталія Королевська;
  • Юрій Солод;
  • Олег Волошин.

Надалі мало відбутися голосування в парламенті за дострокове припинення їх повноважень.

Крім того, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод засвітилися у новому розслідуванні "Української правди" під назвою "Батальйону Дубай". У випуску повідомлялося, що вони, як і низка інших українських політиків, під час повномасштабної війни, як ні в чому не бувало, відпочивають Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а саме в Дубаї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні в Україні відбулася низка серйозних змін у владі. Зокрема, було звільнено п’ятьох заступників міністрів, а також п’ятьох голів обласних військових адміністрацій.

Теги:
#Україна #Депутати #Королівська #Мандат #Солод