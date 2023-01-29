Одіозна нардеп Королевська та її чоловік склали мандати: що відомо
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Заяви депутатів ще не надходили до Верховної Ради
Народні депутати України Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до складу проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя", написали заяву на складання мандатів нардепів.
Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела у парламенті та колишній фракції ОПЗЖ.
Водночас джерело РБК-України у ВР повідомляє, що заяви від депутатів ще не надходили до Верховної Ради. Проте за їхньою інформацією, вони вже були написані.
Декількома днями раніше у ЗМІ, з посиланням на джерело у ВР, з’явилася інформація про те, що деяких депутатів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів. Причиною цього стала наявність у них російських паспортів. Йшлося про таких депутатів:
- Олександр Пономарьов;
- Наталія Королевська;
- Юрій Солод;
- Олег Волошин.
Надалі мало відбутися голосування в парламенті за дострокове припинення їх повноважень.
Крім того, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод засвітилися у новому розслідуванні "Української правди" під назвою "Батальйону Дубай". У випуску повідомлялося, що вони, як і низка інших українських політиків, під час повномасштабної війни, як ні в чому не бувало, відпочивають Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а саме в Дубаї.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні в Україні відбулася низка серйозних змін у владі. Зокрема, було звільнено п’ятьох заступників міністрів, а також п’ятьох голів обласних військових адміністрацій.