Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи

Новости Украины:Депутат от партии Эммануэля Макрона Валерия Фор-Мунтян обвинила во лжи нардепа ОПЗЖ Олега Волошина.

Французский депутат Валерия Фор-Мунтян назвала ложью утверждение народного депутата Украины от прокремлевской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина о том, что она якобы предлагала привлечь к переговорам о мире на Донбассе главарей незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новая газета".

Депутат Национального собрания Франции от партии президента Эммануэля Макрона ("Вперед, республика!") Валерия Фор-Мунтян заявила, что Волошин приписал ей слова, которых она никогда не произносила.

"Я абсолютно в шоке", "не знаю, как можно было такое придумать", - заявила Фор-Мунтян, председатель группы дружбы Франция-Украина в Национальном собрании.

Фор-Мунтян "возмутило заявление" депутата Волошина, а именно: "...Депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров "не хватает сепаратистов".

Эту "новость" от заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, члена партии ОПЗЖ Олега Волошина затем перепечатали СМИ.

Депутат Фор-Мунтян подтвердила "Новой газете", что 27 февраля действительно встретилась в Париже с господином Волошиным, о котором "прежде ничего не знала". Волошин предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", — подчеркнула депутат Фор-Мунтян, добавив: "Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат".

Фор-Мунтян также отметила, что правящая партия "Вперед, Республика!" никогда не высказывала поддержку инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата". "Меня как председателя группы дружбы Франция-Украина обязательно бы об этом известили", — подчеркнула она.

Напомним, инициативу подключения к переговорам о мире на Донбассе еще и парламентариев четырех стран "нормандского формата" (России, Украины, Франции и Германии) озвучил в конце 2019 года глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Неформальное название для инициативы придумал сам Путин.

В конце января Виктор Медведчук вместе с Олегом Волошиным провели в одном из залов Сената Франции "презентацию" своей инициативы. На мероприятии присутствовало 7 французских парламентариев. Всего в Сенате и Национальном собрании Франции заседает 925 человек.