Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии
Главные события недели
"Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
"Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате

Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи

Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
22:57 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Депутат от партии Эммануэля Макрона Валерия Фор-Мунтян обвинила во лжи нардепа ОПЗЖ Олега Волошина.

Французский депутат Валерия Фор-Мунтян назвала ложью утверждение народного депутата Украины от прокремлевской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина о том, что она якобы предлагала привлечь к переговорам о мире на Донбассе главарей незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новая газета".

Депутат Национального собрания Франции от партии президента Эммануэля Макрона ("Вперед, республика!") Валерия Фор-Мунтян заявила, что Волошин приписал ей слова, которых она никогда не произносила.

"Я абсолютно в шоке", "не знаю, как можно было такое придумать", - заявила Фор-Мунтян, председатель группы дружбы Франция-Украина в Национальном собрании.

Фор-Мунтян "возмутило заявление" депутата Волошина, а именно: "...Депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров "не хватает сепаратистов".

Эту "новость" от заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, члена партии ОПЗЖ Олега Волошина затем перепечатали СМИ.

Депутат Фор-Мунтян подтвердила "Новой газете", что 27 февраля действительно встретилась в Париже с господином Волошиным, о котором "прежде ничего не знала". Волошин предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", — подчеркнула депутат Фор-Мунтян, добавив: "Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат".

"Ограбление" Порошенко и Обамой Украины: ОГП открыл уголовное производство против нардепов ОПЗЖ

Фор-Мунтян также отметила, что правящая партия "Вперед, Республика!" никогда не высказывала поддержку инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата". "Меня как председателя группы дружбы Франция-Украина обязательно бы об этом известили", — подчеркнула она.

Напомним, инициативу подключения к переговорам о мире на Донбассе еще и парламентариев четырех стран "нормандского формата" (России, Украины, Франции и Германии) озвучил в конце 2019 года глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Неформальное название для инициативы придумал сам Путин.

В конце января Виктор Медведчук вместе с Олегом Волошиным провели в одном из залов Сената Франции "презентацию" своей инициативы. На мероприятии присутствовало 7 французских парламентариев. Всего в Сенате и Национальном собрании Франции заседает 925 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Олег Волошин, Валерия Фор-Мунтян, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
02 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
03 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
04 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
05 В Украине стартует "Большое строительство"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
В Доминиканской Республике выявлен первый случай коронавируса
В Доминиканской Республике обнаружен коронавирус
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь