"Ограбление" Порошенко и Обамой Украины: ОГП открыл уголовное производство против нардепов ОПЗЖ

Новости Украины:Адвокат Порошенко сообщил, что ОГП открыл дело против группы нардепов ОПЗЖ.

Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении группы народных депутатов ОПЗЖ, в частности, Рената Кузьмина, Николая Скорика, Юрия Загороднего, Нестора Шуфрича и других, за ложное сообщение о преступлении.

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"17 декабря прошлого года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограбление Украины на 100 миллиардов долларов США бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко, а также захват власти в Украине экс-администрацией президента США и, как указано в заявлении, ее агентурной сетью во главе с Порошенко", - отметил Головань.

Он отметил, что никаких фактов это заявление не содержит, а ее авторы таким образом имели целью ввести в заблуждение детективов НАБУ.

По мнению адвоката, это заявление должно оцениваться как представление заведомо ложного сообщения о преступлении.

Адвокат пятого Президента Украины отмечает, что подобные "юридические фейки" должны получить соответствующую правовую оценку, а нардепы ОПЗЖ - понести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.

По мнению Голованя, такие действия не только подрывают авторитет Украины на внешней арене, но и носят признаки вмешательства в избирательную кампанию в США.