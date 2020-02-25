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"ГБР превратилась в филиал ФСБ": в "ЕС" отреагировали на подозрение Чорновол

"ГБР превратилась в филиал ФСБ": в "ЕС" отреагировали на подозрение Чорновол
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп партии "Европейская солидарность" раскритиковал ГБР за сообщение о подозрении экс-нардепу Чорновол.

Вручение Государственным бюро расследований подозрения Татьяне Черновол фактически является еще одним свидетельством сотрудничества учреждения с пророссийскими политиками.

Такое мнение озвучил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий на своей странице в сети Facebook, комментируя вручение подозрения Татьяне Черновол из-за конфликта с журналистом "Шарий.net".

"ГБР предъявило подозрение Татьяне Черновол из-за конфликта с сотрудником страницы пророссийского политика. ГБР считает его журналистом. Так что теперь все сотрудники штабов "ЕС", "Батькивщины", "Голоса", даже ОПЗЖ и СН тоже журналисты? А кто тогда журналисты? А может это сотрудник партийного офиса пророссийского политика мешал профессиональной деятельности журналистки Чорновил? " - подчеркнул политик.

Он также напомнил, что ранее Татьяну Чорновил за принципиальную журналистскую и гражданскую позицию преследовал режим Януковича.

"ГБР превратилась в филиал ФСБ. Мало того, что травмировали физически Черновол, еще и в "подозрения" играют. Татьяна кому-то нравится, а кому-то нет, но не забывайте, что это ее хотели убить слуги Януковича, это ее муж погиб на фронте. Гибридная война и заключается в изменении понятий в сознании людей, когда российских политических приспешников государственный орган, который должен их деятельность расследовать, называет журналистами ", - подчеркнул Княжицкий.

"Нападение на человека": ГБР сообщила экс-нардепу Чорновол о подозрении

Конфликт случился 18 октября 2019 года на заседании Апелляционного админсуда Киева, который рассматривал вопрос меры пресечения экс-нардепу от фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко написал в Facebook, что Кучер рассказал, что во время судебного заседания в него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности. В частности, он обвинил в нападении Чорновол.

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На место происшествия Кучер вызвал полицию и написал заявление о препятствовании деятельности.

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Николай Княжицкий, ГБР, Татьяна Черновол, Европейская солидарность.
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