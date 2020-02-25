Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии

Новости Бизнеса:Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля.

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какая-то марка угля у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопросы конкретной марки и импорта этой марки", – сказал он. Зеленский подчеркнул, что импорту нет места в украинской угольной отрасли, поэтому задача срочная.

Справка. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В апреле 2019 года правительство РФ ограничило ввоз продукции топливно-энергетического комплекса в Украину. С 1 июня текущего года уголь, нефть и нефтепродукты можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.