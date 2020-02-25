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Вторник, 25.02.2020
Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства
Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства
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Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства

Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства
15:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский хочет свозить членов правительства в шахтерские города.

Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины призвал членов правительства посетить шахтерские города, чтобы лучше понять потребности регионов.

"Правительство должно уделять больше внимания проблемам регионов Украины, в частности шахтерским городам… Давайте подготовим поездку по всем этим шахтерским городкам. По плану, чтобы нам людям нормально в глаза смотреть", - сказал президент.

По словам Зеленского, предыдущие 20 лет власть почти не обращала внимания на шахтерские регионы, и там накопилось много проблем, в частности с невыплатой заработной платы и отсутствием качественной инфраструктуры.

"Посмотрим, какое количество людей там живет, какое там должно быть предприятие. Это может быть и частное предприятие, потому что там люди из шахтерских городков, у которых есть голова и руки. Приедем в эти городки и увидим, какой там состояние школ, садиков", - сказал он.

Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами

Также по заданию президента правительство должно создать Координационный центр по трансформации угледобывающей отрасли во главе с вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Украины Денисом Шмыгалем, в состав которого войдут представители угольных предприятий, местной власти, главы госадминистраций соответствующих областей.

Как сообщалось ранее, Министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет новые рабочие места для шахтеров, поскольку добыча угля является убыточной и несет вред для экологии.

Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой

Президент Зеленский отметил, что главный принцип Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, которую разработает Министерство развития громад и территорий, - ни одна шахта не может быть закрыта пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.

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Кабмин, Шахты, Владимир Зеленский.
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