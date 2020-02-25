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Вторник, 25.02.2020
Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
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Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами

Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
13:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по заработной плате шахтером в ближайшие два месяца.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца – март, апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату за этот месяц", - сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли во вторник в Киеве.

По словам Зеленского, долг государства по заработной плате шахтерам в настоящее время составляет от одного до полутора миллирадов гривень и накапливался с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

Кабмин перечислил еще 163 миллиона гривень на зарплаты шахтерам

Как сообщалось, в госбюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

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Шахтеры, Зарплата, Кабмин, Владимир Зеленский.
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