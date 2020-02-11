Кабмин перечислил еще 163 миллиона гривень на зарплаты шахтерам

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины перечислил еще 163 миллиона гривень на выплаты зарплат шахтерам.

Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале

Речь идет о работниках предприятий:

ГП "Шахта им. М.С.Сургая";

ГП "Ш / у" Южнодонбасское №1 ";

ГП "Мирноградвугилля";

ГП "Селидовуголь";

ГП "Торецьквугилля";

ГП "Первомайскуголь";

ПАО "Лисичанскуголь";

ГП "Львовуголь";

ГП "Волыньуголь".

"Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для Правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли,"- говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 февраля Государственная казначейская служба Украины перечислила также 163 миллиона гривень на выплаты зарплат шахтерам. По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по зарплате перед шахтерами составила 922 миллиона гривень.

В октябре прошлого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет. Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.