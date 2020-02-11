Кабмин перечислил еще 163 миллиона гривень на зарплаты шахтерам

Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале
Речь идет о работниках предприятий:
ГП "Шахта им. М.С.Сургая";
ГП "Ш / у" Южнодонбасское №1 ";
ГП "Мирноградвугилля";
ГП "Селидовуголь";
ГП "Торецьквугилля";
ГП "Первомайскуголь";
ПАО "Лисичанскуголь";
ГП "Львовуголь";
ГП "Волыньуголь".
"Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для Правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли,"- говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 февраля Государственная казначейская служба Украины перечислила также 163 миллиона гривень на выплаты зарплат шахтерам. По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по зарплате перед шахтерами составила 922 миллиона гривень.
В октябре прошлого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет. Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.