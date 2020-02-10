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Зарплата будет: Власти перечислят более 160 млн на оплату труда шахтеров страны

Зарплата будет: Власти перечислят более 160 млн на оплату труда шахтеров страны
15:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Минэкоэнерго заявили, что в ближайшее время выделят более 160 млн на заработные платы рабочим горнякам.

Угледобывающим предприятиям сегодня перечислено 163 млн грн на погашение заработных плат шахтерам за декабрь 2019 года.

Об этом сообщает Минэкоэнерго.

"Уже сегодня, 10 февраля 2020 года, угледобывающим предприятиям направлено 163 млн грн для погашения задолженности по заработной плате и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года в соответствии с проведенной инвентаризацией, в том числе, по предприятиям", - говорится в сообщении. 

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Указано, что деньги перечислены для ГП "Шахта им. М.С.Сургая", ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь", ГП"Торецкуголь", ГП "Первомайскуголь", ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь".

По информации Минэкоэнерго, в 2020 году по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" предусмотрено 1962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

"Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Украина, Шахтеры, Зарплата, Минфин, Горняки, Финансы, Заработная плата, Рабочие, Шахты.
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