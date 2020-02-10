Скачать
Понедельник, 10.02.2020
ВОЗ: Распространение коронавируса в мире может ускориться
ВОЗ: Распространение коронавируса в мире может ускориться
Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза

ВОЗ: Распространение коронавируса в мире может ускориться

ВОЗ: Распространение коронавируса в мире может ускориться
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Ситуация с распространением коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая может быть намного хуже, чем кажется на первый взгляд.

Эпидемия нового типа коронавируса еще не достигла своего пика, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Главный признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных - ред.) достигают пика, а затем снижаются даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

"На данном этапе абсолютно невозможно прийти к выводу о том, что сдерживание (распространения вируса - ред.) сработало", - добавил он, говоря о решении Китая изолировать Ухань и близлежащие к нему города.

В то же время Галеа отметил, что на прошлой неделе в течение нескольких дней наблюдался спад числа новых зараженных и предполагаемых случаев заболевания в провинции Хубэй и ее столице Ухане. Это, по его словам, может позволить "вздохнуть с облегчением".

Зараженные на круизе: МИД подтвердили второй случай заболевания коронавирусом среди украинцев

"Мы ради видеть, что цифры идут вниз, а не возрастают", - добавил Галеа.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3062 человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Япония, МИД, ВОЗ, Пострадавшие, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коболев: &quot;Нафтогаз&quot; предлагает выполнять еще одну важную функцию
"Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
&quot;Оскар-2020&quot;: полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь