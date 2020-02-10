Коронавирус в Китае: умерли 908 человек, заболели больше 40 тысяч

Новости мира:Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 908, заражены более 40 тыс. человек.

От пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае скончались уже 908 человек, количество инфицированных достигло 40 171.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в понедельник отметил, что он получил... сообщения о 3062 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 97 новых летальных исходах от этого заболевания за воскресенье", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечается, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в материковой части Китая составило 40 тыс. 171 человек, 908 больных скончались.

"Состояние 6484 пациентов оценивалось как тяжелое, 23 тыс. 589 человек подозревались в заражении данным вирусом", - добавили в комитете.

В то же время, по последним данным, 3281 человек был выписан из больниц после выздоровления.

Как сообщалось, Китай выделил на борьбу с коронавирусом 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд).

В Украине, по данным Минздрава, ни одного лабораторно подтвержденного случая пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, не зафиксировано.