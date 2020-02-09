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Воскресенье, 09.02.2020
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Первый украинец заразился коронавирусом

Первый украинец заразился коронавирусом
17:00 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусов. Среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства, передает УНН.

По информации, болезнь обнаружена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразился - житель Гонконга с гражданством США. Больные были эвакуированы с судна и госпитализированы.

По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

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На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. Человек из более 50 стран. Общее количество зараженных на лайнере сейчас составляет 70 человек.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

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По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

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Все по теме:

Украина, Япония, Эпидемия, Коронавирус, Иокогама, Diamond Princess.
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