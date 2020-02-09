Германия поблагодарила Британию за помощь в возвращении их граждан из Уханя

Новости мира:Сегодня из Уханя в Берлин вернулись 20 граждан Германии при содействии Британии.

В воскресенье в Берлин прибыли 20 граждан ФРГ и члены их семей из эпицентра эпидемии коронавируса, китайского городя Ухань.

Об этом сообщил МИД ФРГ в своем Twitter.

"Еще 20 немцев и члены их семей вернулись. Хочу поблагодарить наших британских друзей, с которыми мы активно работали в течение последних нескольких дней, чтобы сделать возвращение возможным ", - отметил министр иностранных дел Гайко Маас.

Теперь тем, кто вернулся, придется провести 2 недели на карантине.

Двести британцев и представители нескольких европейских стран вернулись из Ухани на британском чартерном самолете. Это был "акт европейской солидарности", который демонстрирует намерение сотрудничества даже после Brexit, отметил глава МИД.

С военного аэродрома, расположенного вблизи Оксфорда, в Берлин немцев и их родных доставил самолет Люфтваффе.

Как сообщалось ранее, неделю назад немецкий военный самолет доставил в Германию, во Франкфурт-на-Майне, 126 граждан ФРГ и членов их семей, а также нескольких представителей других стран. Все они находятся на карантине на военной базе. Двое из них оказались инфицированными.