Германия поблагодарила Британию за помощь в возвращении их граждан из Уханя

В воскресенье в Берлин прибыли 20 граждан ФРГ и члены их семей из эпицентра эпидемии коронавируса, китайского городя Ухань.
Об этом сообщил МИД ФРГ в своем Twitter.
"Еще 20 немцев и члены их семей вернулись. Хочу поблагодарить наших британских друзей, с которыми мы активно работали в течение последних нескольких дней, чтобы сделать возвращение возможным ", - отметил министр иностранных дел Гайко Маас.
Теперь тем, кто вернулся, придется провести 2 недели на карантине.
Двести британцев и представители нескольких европейских стран вернулись из Ухани на британском чартерном самолете. Это был "акт европейской солидарности", который демонстрирует намерение сотрудничества даже после Brexit, отметил глава МИД.
С военного аэродрома, расположенного вблизи Оксфорда, в Берлин немцев и их родных доставил самолет Люфтваффе.
Как сообщалось ранее, неделю назад немецкий военный самолет доставил в Германию, во Франкфурт-на-Майне, 126 граждан ФРГ и членов их семей, а также нескольких представителей других стран. Все они находятся на карантине на военной базе. Двое из них оказались инфицированными.
Außenminister @HeikoMaas: Bin erleichtert über Ausreise von 20 weiteren Deutschen und Familienangehörigen aus #Wuhan über. Die Ausgereisten gehen zwei Wochen in Quarantäne in Krankenhaus des @roteskreuz_de. #coronavirus (1/2) pic.twitter.com/SWvOX1t1EW
— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 9, 2020