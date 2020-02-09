Масштабное распространение: В Европе зафиксировали около 40 случаев заражения коронавирусом

Новости мира:В Европе зарегистрировали до 40 случаев заболевания коронавирусом из китайского Уханя.

В странах Европы было зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирус 2019-nCoV.

Об этом сообщает МОЗ.

"По состоянию на 9 февраля 2020 года в мире лабораторно подтверждены 37575 (+2666 случаев за сутки) случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV... В странах Европы зарегистрировано 37 случаев (Германия - 14; Франция - 11; Великобритания - 3; Италия - 3; Россия - 2; Финляндия, Швеция, Испания и Бельгия по одному случаю)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя.