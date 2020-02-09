Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)

В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
12:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Ученые из Мельбурна вырастили и исследовали китайский коронавирус, после чего дали ему временное название.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дала временное название коронавирусу — "Новая коронавирусная пневмония" или NCP.

Об этом сообщает CNN.

"Вирус будет временно называться "Новая коронавирусная пневмония" или NCP", - говорится в сообщении. 

В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус

В течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен только по названию города, в котором он возник. Теперь у вируса есть временное название, а когда болезнь будет официально и окончательно названа пока не известно.

Как сообщалось, от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая скончались уже 811 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тысяч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Пострадавшие, Заболевание, Ухань, Заражение, Хубэй, Коронавирус, Инфицированные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
03 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
04 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
05 Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь