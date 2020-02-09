В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)

Новости мира:Ученые из Мельбурна вырастили и исследовали китайский коронавирус, после чего дали ему временное название.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дала временное название коронавирусу — "Новая коронавирусная пневмония" или NCP.

Об этом сообщает CNN.

"Вирус будет временно называться "Новая коронавирусная пневмония" или NCP", - говорится в сообщении.

В течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен только по названию города, в котором он возник. Теперь у вируса есть временное название, а когда болезнь будет официально и окончательно названа пока не известно.

Как сообщалось, от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая скончались уже 811 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тысяч.