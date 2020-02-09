В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус

Новости Украины:В пресс-службе Минздрава сообщили, что на данный момент в Украине больных коронавирусом нет.

В Украине, по состоянию на 9 февраля, лабораторно не подтвердили ни одного случая заболевания китайский коронавирус. Об этом сообщает на пресс-служба МОЗ.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, количество погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV значительно меньше, чем от свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

Напомним, власти КНР призвали к экономии средств защиты от каоронавируса, в связи с их нехваткой для медиков.