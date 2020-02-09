Смертельный коронавирус: число жертв в Китае увеличилось до 811 человек

Новости мира:В Китае число жертв коронавируса возросло до 803 человек.

Общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае возросло до 811 человек. Об этом сообщает AFP.

Количество зараженных в Китае достигло 34909 человек. Выздоровели по последним данным 2394 человека.

71% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксирован в одной провинции Китая - Хубэй. В то время, как за пределами Китая зафиксировано 288 случаев, из них 1 с летальным исходом (житель Китая, который посещал Филиппины).

Отмечается, что сейчас в Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.