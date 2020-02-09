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Будьте экономны: Китайские медики страдают от нехватки средств защиты от коронавируса

Будьте экономны: Китайские медики страдают от нехватки средств защиты от коронавируса
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Власти КНР призвали к экономии средств защиты от каоронавируса, в связи с их нехваткой для медиков.

Госкомитет здравоохранения КНР призвал к рациональному использованию защитных костюмов и других средств, которые применятся для предотвращения заражения коронавирусом.

В заявлении ведомства отмечается, что чрезмерное и беспорядочное использования спецодежды ведет к ее дефициту и нехватке для людей, непосредственно связанных с борьбой с заболеванием.

В документе отмечается, что снабжение медперсонала специальными костюмами, очками и масками значительно улучшилось, однако недостаток пока еще ощущается.

Смертельный коронавирус: число жертв в Китае увеличилось до 811 человек

Как заявил на пресс-конференции представитель народного правительства города Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй, откуда пошло распространение коронавируса нового типа, в настоящее время медработникам требуются не менее 59 тыс. защитных комплектов, на сегодняшний день обеспеченность ими составляет 48 тыс., не хватает 11 тыс.

Всего с декабря 2019 года в Ухане пневмонией, вызванной новым коронавирусом, заболели почти 15 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 608 случаях.

Напомним, в ВОЗ обеспокоены распространяющимися фейками о коронавирусе.

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Китай, Эпидемия, КНР, Вирус, Ухань, Коронавирус.
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