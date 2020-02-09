В Минздраве сообщили о количестве больных коронавирусом

Новости Украины:В МОЗ заявили, что в мире коронавирусом заболело 38 тысяч человек.

В мире лабораторно подтвердили 37,6 тыс. случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"По состоянию на 9 февраля 2020 года в мире лабораторно подтверждены 37575 (+2666 случаев за сутки) случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, из них 813 (+89 случаев за сутки) закончились смертью", - говорится в сообщении.

Указано, что 72% всех случаев болезни зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая зафиксировано 310 случаев в 24 странах мира, из них 1 с летальным исходом - умер житель Китая, который посещал Филиппины.

Напомним, Ученые из Мельбурна вырастили и исследовали китайский коронавирус, после чего дали ему временное название.