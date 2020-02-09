Коронавирус: Джеки Чан пообещал $200 тыс тому, кто изобретет лекарство

Новости мира:Джеки Чан пообещал вознаграждение тому, кто придумает лекарство от коронавируса, в размере $200 тыс.

Известный актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней ($197 тысяч) тому, кто изобретет лекарство от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает The Straits Times.

"Кинозвезда из Гонконга Джеки Чан предложил вознаграждение в размере 1 миллионов юаней (197 тысяч долларов США) за разработку вакцины против коронавируса, возникшем в китайском городе Ухань", - говорится в сообщении.

По словам актера, наука и новые технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.

"Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как когда-то шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали вследствие вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью ", - отметил Джеки Чан.

Как сообщалось ранее, от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019 nCoV, в материковой части Китая умерло уже 811 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тысяч.