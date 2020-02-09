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В ВОЗ развенчали несколько популярных заблуждений о китайском коронавирусе

В ВОЗ развенчали несколько популярных заблуждений о китайском коронавирусе
15:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:ВОЗ развеяли популярные мифы о коронавирусе из Китая.

Во Всемирной организации здравоохранения развенчали популярные мифы о китайском коронавирусе 2019-nCoV и дали ответы на вопросы, распространяется ли болезнь в странах с теплым климатом и можно ли с помощью воды или алкоголя защититься от коронавируса.

Об этом передает ВОЗ в Twitter.

"Мы развенчиваем слухи и мифы о новом коронавирусе 2019 года. Сможет ли новый коронавирус 2019-nCoV выжить в жарком и влажном климате? Да, 2019-nCoV распространяется в странах с влажным климатом, а также с холодным и засушливым. Где бы вы ни жили и который бы климат там не был, важно соблюдать меры безопасности. Часто мойте руки и прикрывайтесь во время кашля и чихания салфеткой или согнутой рукой. Выбросьте салфетку и сразу после этого вымойте руки", - говорится в сообщении.

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Также в ВОЗ дали ответ на вопрос, можно ли пить воду и таким образом защититься от коронавируса, ведь это помогает при боли в горле.

"Обеспечивайте себя питьевой водой, поскольку это важно для здоровья, однако, это не предупреждает коронавирус", - сообщили в ВОЗ. 

Кроме того, в ВОЗ дали ответ на вопрос, можно ли защититься от коронавируса с помощью алкоголя.

"Нет, потребление алкоголя не защитит вас от 2019-NCoV. Алкоголь всегда стоит употреблять в меру, а люди, которые не употребляют алкоголь, не должны начинать его пить, чтобы предупредить 2019-NCoV", - говорится в сообщении.

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ВОЗ, Заболевание, Мифы, Заблуждения, Заражение, Коронавирус, Фэйк.
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