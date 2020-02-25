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Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой

Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
15:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Зеленский рассказал о главном принципе Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов.

Главный принцип Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, которую разработает Министерство развития громад и территорий, - ни одна шахта не может быть закрыта пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой, и это не сейчас, это длительный процесс, на протяжении которого нужен будет уголь. Постепенно мы должны создавать экономические возможности для развития угольных регионов. Для этого Министерством развития громад и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип – ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую, безопасную работу с достойной оплатой", - сказал он.

Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами

По словам Зеленского, программа также должна решить проблему доступа к образованию шахтеров через создание стипендиального фонда.

Президент также поручил провести аудит состояния всех школ в шахтерских городах.

Президент поручил найти рынок сбыта для украинского угля

Как сообщалось ранее, Министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет новые рабочие места для шахтеров, поскольку добыча угля является убыточной и несет вред для экологии.

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Уголь, Шахтеры, Шахты, Владимир Зеленский.
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