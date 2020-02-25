Президент поручил найти рынок сбыта для украинского угля

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для украинского угля должен быть гарантированный рынок сбыта, а при продаже у украинского угля должен быть приоритет.
Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.
"Задача профильного министра - определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране", - отметил он.
По словам президента, управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.
Президент также подчеркнул, что при реализации угля у украинского ресурса должен быть приоритет. В то время как сегодня Украина не может реализовать весь добытый уголь, отметил Зеленский.
Напомним, согласно опросу, половина украинцев не знает, кто такой новый глава ОП Андрей Ермак.