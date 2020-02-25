Президент поручил найти рынок сбыта для украинского угля

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что Украина на сегодня не может реализовывать весь добытый уголь.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для украинского угля должен быть гарантированный рынок сбыта, а при продаже у украинского угля должен быть приоритет.

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Задача профильного министра - определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране", - отметил он.

По словам президента, управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.

Президент также подчеркнул, что при реализации угля у украинского ресурса должен быть приоритет. В то время как сегодня Украина не может реализовать весь добытый уголь, отметил Зеленский.

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