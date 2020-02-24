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Не знаем такого: половине жителей Украины не известна личность Ермака

Не знаем такого: половине жителей Украины не известна личность Ермака
16:08 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Согласно опросу, половина украинцев не знает, кто такой новый глава ОП Андрей Ермак.

Почти половина украинский не знают, кто такой новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом гласит исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года

Такой ответ предлагался как вариант при определении уровня доверия к политикам и общественным деятелям.

В частности, 43,5% опрошенных ответили, что не знают Андрея Ермака. На втором месте по "незнанию" оказался политзаключенный Олег Сенцов (12%).

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Отметим, что только в двух из тех, чье имя было представлено в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие: Владимир Зеленский (ему доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 39%) и Сенцов (соответственно 39% и 33%).

В опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Опрос, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента, ОПУ.
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