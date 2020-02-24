Эвакуация граждан из Китая: сколько украинцев поддерживают протесты

Новости Украины:74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в Украине.

Лишь 15% украинцев положительно относятся к протестам против размещения эвакуированных из Китая на территории Украины, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, согласно опубликованным на сайте группы данным в понедельник результатам опроса, проведенного 22-23 февраля, 74% опрошенных не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые состоялись накануне. Поддерживают такие действия только 15%. В то же время 11% - затруднились с оценкой.

При этом, чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия - на юге страны (80%).

В рамках исследования методом личного формализованного интервью (С) было опрошено 1200 респондентов из Украины возрастом от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не превышает 2,8%.