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"Въехать в Киев невозможно": митингующие перекрыли Одесскую трассу (Видео)

"Въехать в Киев невозможно": митингующие перекрыли Одесскую трассу (Видео)
13:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Под Киевом митингующие перекрыли Одесскую трассу, требуя возвращения стадиона в собственность громады.

На автодороге Киев-Одесса в районе поселка Чабаны в направлении столицы ограничено движение в связи с проведением санкционированного митинга граждан.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Патрульные занимаются регулированием дорожного движения.

В полиции рекомендуют водителям учесть эту информацию при планировании маршрутов.

В свою очередь, сотрудница отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области в комментарии УНИАН сообщила, что местные жители перекрыли трассу, так как хотят привлечь внимание к судебному процессу относительно возврата в собственность громады спортивного стадиона в селе Новоселки.

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"В селе Новоселки есть спортивный стадион, он находится в аренде у частного предпринимателя, однако местная громада хочет расторгнуть договор аренды и вернуть стадион в собственность. По этому вопросу судебный процесс продолжается, люди таким образом пытаются привлечь к себе внимание, чтобы сельсовет вернул в собственность этот стадион", - сказала собеседница агентства.

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Киев, Протесты, Киев - Одесса.
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