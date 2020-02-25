Реформирование и аудит: Зеленский дал задание Минэкоэнерго

Новости Украины:Владимир Зеленский поручил Алексею Оржелу в кротчайшее сроки провести аудит угольных предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести кадровый и финансовый аудит угольных предприятий и передать информацию в правоохранительные органы.

Об этом он заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Я поручаю Оржелю в кратчайшие сроки провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий и передать в правоохранительные органы", - сказал он.

Президент также поручил правительству создать координационный центр по реформированию угольной отрасли и включить туда представителей всех областных госадминистраций.

Напомним, за Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 24,8% украинцев, за Бойко 7,3%, за Порошенко 6,5%, за Тимошенко 3,9%.