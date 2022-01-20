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США ввели санкции против двух украинских нардепов-соратников Медведчука: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Тарас Козак и Олег Волошин Новость обновлена 20 января 2022, 19:16
Тарас Козак и Олег Волошин

США ввели санкции против двух нардепов "ОПЗЖ".

Министерство финансов США расширило список санкций против украинских чиновников, "участвовавших в контролируемой российским правительством деятельности по дестабилизации Украины".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали четыре человека, среди которых два действующих народных депутата от партии "ОПЗЖ".

В частности в списке фигурирует имя Тараса Козака, которого называют правой рукой главы политсовета партии Виктора Медведчука.

Кроме того санкции введены против нардепа Олега Волошина, который в настоящее время является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины и ЕС.

Также в списке оказались двое чиновников времен президентства Виктора Януковича:

  • заместитель секретаря СНБО Украины (2010 — 2014) Владимир Сивкович;
  • соавтор "диктаторских законов 16 января", экс-нардеп Владимир Олейник.

В сообщении Минфина США указано, что эти лица действовали по указанию ФСБ РФ и поддерживали российские операции направленные против США и их союзников.

"Эти четыре человека играли различные роли в глобальной кампании влияния России по дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля", — сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в декабре США ввели санкции против главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. Кроме того в санкционный список попал бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

Теги:
#Санкции #Олег Волошин #Тарас Козак
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