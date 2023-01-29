З російським паспортом та під санкціями США: скандальний нардеп колишньої ОПЗЖ склав мандат

За день три нардепи склали повноваження

Слідом за нардепами Наталією Королевською та Юрієм Солодом, ще один колишній представник нині забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа — за життя" склав мандат.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі, йдеться про внесеного до списку санкцій США Олега Волошина, у якого до того ж раніше знайшли російський паспорт.

Інформацію про це також підтвердив колишній співголова ОПЗЖ Юрій Бойко у коментарі "Суспільному".

Як відомо, Волошин був фігурантом низки скандалів. Так, у 2020 році він поширив інформацію про те, що французький депутат Валерія Фор-Мунтян запропонувала залучити представників терористичних організацій "л/днр" до переговорів у ТКГ. Сама Фор-Мунтян назвала такі заяви "обурливими".

Крім того, того ж року він заявляв, що Україна "повністю віддана під зовнішнє управління", після чого його облили зеленкою.

У 2022 році США розширили список санкцій проти українських чиновників, які "брали участь у контрольованій російським урядом діяльності з дестабілізації України". До нього тоді потрапили Волошин та "права рука" Віктора Медведчука Тарас Козак.