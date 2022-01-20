США запровадили санкції проти двох українських нардепів-соратників Медведчука: подробиці

США ввели санкції проти двох нардепів "ОПЗЖ".

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти українських чиновників, які "брали участь у контрольованій російським урядом діяльності з дестабілізації України".

Про це повідомляє сайт відомства.

До списку потрапили чотири особи, серед яких два чинні народні депутати від партії "ОПЗЖ".

Зокрема, у списку фігурує ім’я Тараса Козака, якого називають правою рукою голови політради партії Віктора Медведчука.

Крім того, санкції введено проти нардепа Олега Волошина, який наразі є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України та ЄС.

Також у списку опинилися двоє чиновників часів президентства Віктора Януковича:

заступник секретаря РНБО України (2010 – 2014) Володимир Сівкович;

співавтор "диктаторських законів 16 січня", екснардеп Володимир Олійник.

У повідомленні Мінфіну США зазначено, що ці особи діяли за вказівкою ФСБ РФ та підтримували російські операції, спрямовані проти США та їх союзників.

"Ці чотири людини грали різні ролі у глобальній кампанії впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", — повідомили у міністерстві.

Як повідомлялося раніше, у грудні США ввели санкції проти глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Крім того, до списку санкцій потрапив колишній голова Конституційного суду Олександр Тупіцький.