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США запровадили санкції проти двох українських нардепів-соратників Медведчука: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Тарас Козак та Олег Волошин Новина оновлена 20 січня 2022, 19:16
Тарас Козак та Олег Волошин

США ввели санкції проти двох нардепів "ОПЗЖ".

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти українських чиновників, які "брали участь у контрольованій російським урядом діяльності з дестабілізації України".

Про це повідомляє сайт відомства.

До списку потрапили чотири особи, серед яких два чинні народні депутати від партії "ОПЗЖ".

Зокрема, у списку фігурує ім’я Тараса Козака, якого називають правою рукою голови політради партії Віктора Медведчука.

Крім того, санкції введено проти нардепа Олега Волошина, який наразі є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України та ЄС.

Також у списку опинилися двоє чиновників часів президентства Віктора Януковича:

  • заступник секретаря РНБО України (2010 – 2014) Володимир Сівкович;
  • співавтор "диктаторських законів 16 січня", екснардеп Володимир Олійник.

У повідомленні Мінфіну США зазначено, що ці особи діяли за вказівкою ФСБ РФ та підтримували російські операції, спрямовані проти США та їх союзників.

"Ці чотири людини грали різні ролі у глобальній кампанії впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", — повідомили у міністерстві.

Як повідомлялося раніше, у грудні США ввели санкції проти глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Крім того, до списку санкцій потрапив колишній голова Конституційного суду Олександр Тупіцький.

Теги:
#Санкції #Олег Волошин #Тарас Козак
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