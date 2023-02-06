Убрали "отца реформ": Рада лишила мандата нардепа от ОПЗЖ, ряд политиков устроили "плач"

Политики сожалеют об отставке Игоря Абрамовича и как один твердят, что он никогда не поддерживал политику партии ОПЗЖ

Верховная Рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича. Ранее сложение мандата коллеги анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об отставке Абрамовича сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Решение поддержали 317 народных избранников и теперь в ВР осталось 409 народных депутатов.

"Это единственная сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то не пришли еще. Летят из ОАЕ", — написал Железняк.

Позже Давид Арахамия прокомментировал официальную отставку Игоря Абрамовича, который вначале войны первым вышел из ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Нардеп отметил, что коллега никогда не ассоциировался у него с политикой этой пророссийской партии, а наоборот отличался своей проукраинской позицией. Он поблагодарил Абрамовича за то, что он и созданная им партия "Восстановление Украины" последовательно поддерживают важные законодательные решения для Украины.

"Хотя Игорь со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно взглянуть на синхронность его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, свой среди чужих в тылу пятой колонны… Поэтому призываю других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать этому примеру. Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", — написал нардеп.

Аналогичное мнение выразил и глава Харьковской ОВА Игорь Терехов, поблагодарив Игоря Абрамовича за помощь Харькову. Он также подтвердил слова Арахамии о том, что нардеп был "белой вороной" в партии ОПЗЖ и отличался проукраинской позицией.

"Игорь Абрамович – бизнесмен и политик – уходит из Верховной Рады. Складывает мандат. Это его решение, которое он принял сам, и которое я уважаю и понимаю. И поддерживаю как само решение, так и моего друга Игоря Абрамовича. С первого дня широкомасштабной войны для него не стоял вопрос "Что делать?". Он сразу принялся помогать Харькову, патриотом которого был всегда. Гуманитарную помощь, которую он направлял в родной город, можно считать десятками тонн. Каждый день он звонил и спрашивал, чем еще нужно помочь? И находил необходимое, даже если найти его было невозможно, и отправлял его в Харьков, своим землякам", — написал Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что несмотря на сложение депутатского мандата, он уверен в том, что Игорь Абрамович продолжит помогать Харькову и не предаст Украину. А председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что большинство реформ, которые произошли в Украине с 2019 года, не состоялись бы без Игоря Абрамовича. Он выразил надежду на то, что экс-нардеп останется в строю и продолжит помогать.

"Хочу поблагодарить за работу в комитете и ВР народного депутата Украины, патриота нашего государства Игоря Абрамовича. Понимаю, что решение о сложении полномочий было для него очень трудным. Для нашего комитета это большая потеря. Однако, уверен, Игорь остается в строю, который мы держим все вместе и сделает еще очень много для нашей общей победы над врагом", — написал Даниил Гетманцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мандаты сложили Наталья Королевская, Олег Волошин и Юрий Солод.