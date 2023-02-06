Еще один нардеп слагает мандат: Арахамия неожиданно похвалил его

Арахамия надеется, что решение депутата станет примером и для других членов запрещенной ОПЗЖ

На этой неделе к депутатам запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которые приняли решение сложить полномочия, присоединился еще один. Речь идет об Игоре Абрамовиче.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в своем Telegram-канале.

"Именно его (Абрамовича, — Ред.) выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало дальнейшему развалу в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ", — написал Арахамия.

Он также подчеркнул, что этот народный депутат никогда не ассоциировался у него с идеологией ОПЗЖ. Глава фракции назвал его "своим среди чужих в тылу пятой колонны".

"А созданная им (Абрамовичем, — Ред.) депутатская группа "Восстановление Украины", последовательно поддерживающая все важные для будущего страны и отпор агрессора законодательные решения, в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором", — добавил Арахамия.

Глава фракции "СН" призвал других депутатов запрещенной ОПЗЖ поступить по примеру своих коллег.

"Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", — такими словами Арахамия подытожил свой пост.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фоне разговоров об отставке министра обороны Алексея Резникова Давид Арахамия сделал важное заявление о кадровых изменениях.