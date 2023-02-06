Отставка Резникова: Арахамия удивил новым заявлением

Принятие решения по увольнению главы Минобороны поставили на паузу

В Украине продолжаются громкие кадровые изменения. В частности, вслед за увольнением руководителя Таможни и двух его заместителей в понедельник, 6 февраля, стало известно, что уже в ближайшее время ожидается назначение новых руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности.

Об этом в своем Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что кадровые изменения в сфере обороны на этой неделе не планируются.

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", — написал глава президентской партии.

Следует отметить, что заявление Давида Арахамии стало неожиданным, ведь буквально накануне он официально подтвердил информацию о планах на увольнение главы Министерства обороны Алексея Резникова и назначении на его должность действующего главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Информацию о затормаживании кадровых изменений в сфере обороны Украины уже успел прокомментировать и народный депутат Ярослав Железняк:

"Ну вот. Прочли наконец-то все Закон о назначении на должность Министра обороны гражданского лица. Резников пока в должности Минобороны. Буданов на ГУР. Когда будем писать книгу о нашей победе, прошу вот эту часть не вставлять, чтобы не было стыдно перед следующим поколением", – написал он на своей Telegram-странице.

По этому поводу высказалась и депутат от фракции "Слуга народа" Марианна Безуглая. В своем Facebook она объяснила ситуацию, аргументировав временную остановку в принятии решения об отставке министра обороны.

"Риски для системы в целом перед Рамштаймом и учитывая возможное наступление оцениваем", — говорится в сообщении чиновника.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в СМИ распространялась информация о том, что уйти с поста главы Минобороны Алексей Резников захотел сам.