Відставка Резнікова: Арахамія здивував новою заявою

Прийняття рішення щодо звільнення очільника Міноборони поставили на паузу

В Україні тривають гучні кадрові зміни. Зокрема, слідом за звільненням керівника Митниці та двох його заступників, у понеділок, 6 лютого, стало відомо, що вже найближчим часом очікується призначення нових очільників Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки.

Про це у своєму Telegram повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, зазначивши, що кадрові зміни у сфері оборони на цьому тижні не плануються.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", — написав очільник президентської партії.

Варто зазначити, що заява Давида Арахамії стала неочікуваною, адже буквально напередодні він офіційно підтвердив інформацію щодо планів на звільнення голови Міністерства оборони Олексія Резнікова та призначення на його посаду діючого очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Інформацію щодо загальмовування кадрових змін у сфері оборони України вже встиг прокоментувати і народний депутат Ярослав Железняк:

"Ну ось. Прочитали нарешті всі Закон про призначення на посаду Міністра оборони цивільної особи. Резніков поки на посаді Міноборони. Буданов на ГУР. Коли будемо писати книгу про нашу перемогу, прошу ось цю частину не вставляти, щоб не було соромно перед наступним поколінням", — написав він на своїй Telegram-сторінці.

З цього приводу висловилася й депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла. У своєму Facebook вона пояснила ситуацію, аргументувавши тимчасову зупинку у прийнятті рішення стосовно відставки міністра оборони.

"Ризики для системи в цілому перед Рамштаймом і з огляду на можливий наступ оцінюємо", — йдеться у дописі урядовиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у ЗМІ ширилася інформація про те, що піти з посади очільника Міноборони Олексій Резніков захотів сам.