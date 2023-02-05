"Я в команді": Резніков прокоментував чутки про свою відставку

Рішення про долю Резнікова на посаді міністра оборони ухвалить Зеленський

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував питання про своє можливе звільнення з посади і заявив, що він "у команді" і робитиме те, що скаже президент України Володимир Зеленський.

Як передає "Інтерфакс", під час пресконференції Резніков зазначив, що рішення про те, бути йому міністром оборони чи ні, приймає одна людина — верховний головнокомандувач — президент України.

"За Конституцією він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає" — сказав глава оборонного відомства, підкресливши, що тільки за рішенням президента він "ухвалюватиме ті чи інші рішення".

Також він додав, що далі робитиме те, що запропонує президент.

"Я в команді, робитиму все необхідне для нашої перемоги. Моя спеціалізація як юриста дозволяє мені думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти у війні, а й покарати потім військово-політичне керівництво росії", — передає агентство слова Резнікова.

Крім того, Резніков розповів про свою можливу відставку і в коментарі виданню Kyiv Post. Він заявив, що у разі, якщо його звільнення з посади вимагатиме Зеленський, він зробить усе, що в його силах, щоб допомогти своєму наступнику і додав, що "для мене головна мета — це перемога України".

"Згідно з рішенням президента і за підтримки парламенту, будь-хто, хто буде міністром оборони, отримає мою підтримку, поради, консультації та особисте знайомство з тими (міжнародними) міністрами оборони, з якими маю особисті стосунки та зв’язки, за бажання", — каже Резніков.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні багато говорять про відставку Резнікова. Про його швидкий звільнення з посади голови Міноборони інформував і "Телеграф". При цьому наші джерела в уряді стверджують, що його планують залишити у команді .

Водночас ЗМІ, посилаючись на власні джерела, можливим приймачем Резнікова називають начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Його прізвище, до речі, вже звучало влітку 2022 року, коли, за чутками, Залужного нібито хотіли перевести на посаду міністра оборони, саме Буданова могли призначити на його місце.

Примітно, що не так випливла інформація про те, що нібито ще з літа минулого року Резніков і сам виявляв бажання піти з посади міністра оборони.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ опублікували розслідування про закупівлю в Міноборони, після чого виник великий скандал з наступними кадровими рішеннями. Але самого глави міністерства оборони поки що це не торкнулося.