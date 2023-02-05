"Я в команде": Резников прокомментировал слухи о своей отставке

Решение о судьбе Резникова на посту министра обороны примет Зеленский

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вопрос о своем возможном уходе с должности и заявил, что он "в команде" и будет делать то, что скажет президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает "Интерфакс" во время пресс-конференции Резников отметил, что решение о том, быть ему министром обороны или нет принимает один человек — верховный главнокомандующий — президент Украины.

"По Конституции он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает" — сказал глава оборонного ведомства, подчеркнув, что только по решению президента он "будет принимать те или иные решения".

Также он добавил, что дальше будет делать то, что предложит президент.

"Я в команде, буду делать все необходимое для нашей победы. Моя специализация как юриста позволяет мне думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в войне, а и наказать потом военно-политическое руководство рф", — передает агентство слова Резникова.

Кроме того, Резников рассказал о своей возможной отставке и в комментарии изданию Kyiv Post. Он заявил, что в случае, если его ухода с должности потребует Зеленский, он сделает все, что в его силах, чтобы помочь своему преемнику и добавил, что "для меня главная цель — это победа Украины".

"Согласно решению президента и при поддержке парламента, любой, кто будет министром обороны, получит мою поддержку, советы, консультации и личное знакомство с теми (международными) министрами обороны, с которыми у меня есть личные отношения и связи, при желании", — говорит Резников.

Стоит отметить, что в последнее время в Украине много говорят об отставке Резникова. О его скором уходе с должности главы Минобороны информировал и "Телеграф". При это наши источники в правительстве утверждают, что его планируют оставить в команде.

В то же время, СМИ, ссылаясь на собственные источники, возможным приемником Резникова называют начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Его фамилия, к слову, уже звучала летом 2022, когда, по слухам, Залужного якобы хотели перевести на должность министра обороны, именно Буданова могли назначить на его место.

Примечательно, что не так всплыла информация о том, что якобы еще с лета прошлого года Резников и сам изъявлял желание уйти с поста министра обороны.

Напомним, что ранее СМИ опубликовали расследование о закупках в Минобороны после чего возник большой скандал с последующими кадровыми решениями. Но самого глав министерства обороны пока это не коснулось.