Відставка Резнікова не за горами: журналісти дізналися, хто може посісти його місце

В ОП зараз думають над тим, куди перевести Резнікова

З наступного тижня міністр оборони України Олексій Резніков залишить свою посаду, як раніше й інформував "Телеграф", посилаючись на джерела в уряді. Стало відомо, хто може посісти місце Резнікова в міністерстві і яку нову посаду можуть отримати він сам.

Стати міністром оборони України замість Резнікова може начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

Команда президента на цей час думає над питанням про те, куди перевести Резнікова, оскільки весь ОП впевнений, що він має залишитися в команді. А тим часом Буданов шукає собі заміну у ГУР МО.

"Кирилові дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, тому що розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає", — сказав джерело "УП" серед силовиків.

Не виключено, що Резніков може стати новим міністром юстиції, а Дениса Малюську, який наразі обіймає цю посаду, можуть відправити послом до однієї з європейських країн.

Сам міністр оборони прокоментував свій можливий вихід з Міноборони, заявивши, що жодних розмов з ним про те, що він повинен залишити своє місце роботи, не було. Однак якщо так все ж таки трапиться, він

"У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: "Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його". Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося. Але кожен раз після того, як спілкуюся з УП – дійсно щось відбувається, це цікавий символ", – сказав Резніков.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація про добровільне бажання Олексія Резнікова звільнитися з Міноборони. Чутки про його звільнення з посади поширюються ще у роки минулого року.