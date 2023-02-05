Стало відомо, хто буде новим міністром оборони замість Резнікова

У "СН" офіційно підтвердили інформацію про зміну міністра оборони

Новим головою Міністерства оборони замість Олексія Резнікова стане начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Інформація про це вже встигла поширитись у вигляді чуток, але тепер її офіційно підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму telegram-каналі.

"Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і відбуватиметься в майбутньому", — написав він.

Арахамія повідомив, що Резнікова переведуть на посаду голови Міністерства стратегічної промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. За його словами, цей крок є "абсолютно логічним", оскільки Резніков є експертом в "Раммштайні", крім того, Мінстратпром повинен в умовах війни робити більше.

Посаду голови Міноборони отримає генерал-майор Буданов, МВС очолить колишній голова Нацполіції Ігор Клименко, а СБУ – генерал-майор Василь Малюк.

"Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємось захищатися та повертати своє", — додав Арахамія.

Слід зазначити, що чутки про можливу відставку Резнікова ходили давно, при цьому за даними ЗМІ піти з цієї посади хоче і сам міністр.