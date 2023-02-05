Стало известно, кто будет новым министром обороны вместо Резникова

В "СН" официально подтвердили информацию о смене министра обороны

Новым главой Министерства обороны вместо Алексея Резникова станет начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Информация об этом уже успела распространиться в виде слухов, но теперь ее официально подтвердил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем telegram-канале.

"Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем", — написал он.

Арахамия сообщил, что Резникова переведут на должность главы Министерства стратегической промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. По его словам, этот шаг "абсолютно логичным", поскольку Резников является экспертом в области "Раммштайна", кроме того Минстратпром должен в условиях войны делать больше.

Должность главы Минобороны получит генерал-майор Буданов, МВС возглавит бывший глава Нацполиции Игорь Клименко, а СБУ — генерал-майор Василий Малюк.

"Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", — добавил Арахамия.

Стоит отметить, что слухи о возможной отставке Резникова ходили давно, при этом по данным СМИ уйти с этого поста хочет и сам министр.