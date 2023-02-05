Резникова хотят перевести в другое министерство, но есть большое "но": что узнали журналисты

В Кабмине произойдет ряд кадровых перестановок

Министр обороны Алексей Резников может вскоре покинуть свою должность и перейти в Министерство стратегической промышленности. Впрочем, есть нюансы.

Как информирует LB.ua со ссылкой на свои источники, об этом говорил на заседании глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На заседании Давид Арахамия объявил, что Алексей Резников уходит из Минобороны. Идет в Минстратегпром на место Павла Рябикина, которого отправляют послом в Китай", — сказал он.

По его словам, сам Минстратегпром еще летом хотели сократить и передать под управление Минэкономики, Минцифры или Минобороны.

При этом источник издания говорит, что сам Резников на должность главы этого министерства скорее всего не согласится.

Стоит отметить, что подобную информацию также обнародовал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), который сообщил, что Резникова действительно хотят назначить на место Рябикина.

Вместе с тем он подтвердил слухи о том, что новым министром обороны может стать нынешний глава ГУР Кирилл Буданов. Железняк также добавил, что вскоре и.о главы МВД Игорь Клименко, а также и.о главы СБУ Василий Малюк будут утверждены в качестве полноценных руководителей своих ведомств.

Стоит отметить, что слухи о возможной отставке Резникова ходили давно, при этом по данным СМИ уйти с этого поста хочет и сам министр. После этого появилась информация о том, что его место может занять начальник Главного управления разведки Минобороны.