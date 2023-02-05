Резнікова хочуть перевести в інше міністерство, але є велике "але": що дізналися журналісти

У Кабміні відбудеться низка кадрових перестановок

Міністр оборони Олексій Резніков може незабаром залишити свою посаду та перейти до Міністерства стратегічної промисловості. Втім, є нюанси.

Як повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела, про це говорив на засіданні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На засіданні Давид Арахамія оголосив, що Олексій Резніков йде з Міноборони. Іде в Мінстратегпром на місце Павла Рябікіна, якого відправляють послом до Китаю", — сказав він.

За його словами, сам Мінстратегпром ще влітку хотіли скоротити та передати під управління Мінекономіки, Мінцифри чи Міноборони.

При цьому джерело видання каже, що сам Резніков на посаду голови цього міністерства, швидше за все, не погодиться.

Варто зазначити, що подібну інформацію також оприлюднив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), який повідомив, що Резнікова справді хочуть призначити на місце Рябікіна.

Водночас він підтвердив чутки про те, що новим міністром оборони може стати нинішній глава ГУР Кирило Буданов. Железняк також додав, що незабаром в.о. глави МВС Ігор Клименко, а також в.о. голови СБУ Василь Малюк будуть затверджені як повноцінні керівники своїх відомств.

Слід зазначити, що чутки про можливу відставку Резнікова ходили давно, при цьому за даними ЗМІ піти з цієї посади хоче і сам міністр. Після цього з’явилася інформація, що його місце може зайняти начальник Головного управління розвідки Міноборони.