Ще один нардеп складає мандат: Арахамія несподівано похвалив його

Ще один депутат із забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" склав мандат. Йдеться про нардепа Ігоря Абрамовича.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ", — написав Арахамія.

Він також наголосив, що Абрамович ніколи не асоціювався у нього з ідеологією ОПЗЖ. Глава фракції назвав його "своїм серед чужих у тилу п’ятої колони".

"А створена ним депутатська група "Відновлення України", яка послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення, у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість нашого парламенту перед зовнішнім агресором", — додав Арахамія.

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