"Ганьба і сором": зама головного митника України ніяк не можуть звільнити

Заява про звільнення не надійшла до Кабміну — вона зникла

Заступник керівника митниці Руслан Черкаський, звільнення якого анонсував кілька днів тому Давид Арахамія, досі перебуває на своїй посаді. Спочатку він взяв лікарняний, а потім з’ясувалося, що його заява про звільнення не надійшла до Кабміну.

Про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк. За його словами, Черкаський причетний до більшості корупційних схем на українській митниці.

Заяву про звільнення Руслан Черкаський написав на початку лютого і її мали схвалити на найближчому засіданні Кабміну. Але з’ясувалося, що вона туди не надходила.

"Це звичайно повний п***, ганьба і сором…але епопея зі звільненням керівництва митниці продовжується…Це вже якийсь іспанський сором: після слів Президента, Голови парламентської Коаліції, Голови Комітету ВРУ цей митник Януковича так тримається зубами за свою посаду. Дискредитуючи все це очищення своєю персоною. Пане Черкаський, у вас і тих, хто вас покриває, не вдасться зберегтися", — заявив нардеп.

Також Железняк пообіцяв, що після звільнення заступника голови митниці зробить усе можливе, щоб той більше не міг дозволити купити собі новий Bentley чи нерухомість у Дубаї, і також не мав мільйони доларів на своїх рахунках.

Раніше "Телегаф" розповідав про те, що Ярослав Железняк звинуватив українську митницю у корупції на сотні мільйонів доларів. За його словами, масштаби крадіжок у держструктурі перевищують 200 мільярдів гривень за рік.