Це лише початок: як Гетманцев і звільнений Демченко пояснюють ротації на митниці

Гетманцев заявляє про десятки мільярдів недонадходжень з митниці, Демченко заперечує

У середу, 1 лютого, Кабінет міністрів України звільнив в.о.голови Держмитслужби В'ячеслава Демченка, його першого заступника Олександра Щуцького та відсторонив від виконання повноважень заступника Руслана Черкаського. Тимчасово Держмитслужбу очолив заступник голови Сергій Звягінцев.

Звільнення можуть свідчити про початок перезавантаження всієї служби. Принаймні, на корінну реформу митниці сподівається голова комітету ВР з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він розповів "Бізнес Телеграфу", що очолюваний ним податковий комітет Верховної Ради звертав увагу Кабміну на необхідність кадрових рішень в службі ще влітку минулого року. "Нарешті Уряд почув. Краще пізно, ніж ніколи", — прокоментував Гетманцев. Він пояснив звільнення незадовільною роботою посадовців. "Корупційна складова та рівень недонадходжень до держбюджету 10-12 млрд грн щомісяця не витримують жодної критики", — говорить депутат.

На це звільнений В’ячеслав Демченко розповів "Бізнес Телеграфу", що звинувачення Гетманцева щодо невиконання плану надходжень до державного бюджету мали б підстави, якби не зменшення імпорту через війну і гігантські митні пільги імпортерам. "Фізичний імпорт впав більш ніж на 70%. Обсяг митних пільг, наданих у 2022 році — більше 100 мільярдів гривень. Якби не ці фактори, план доходів бюджету був би перевиконаний", — каже колишній митник.

Відставкам передували гучні скандали з перевірками митниць СБУ та БЕБ наприкінці минулого року. Вони перевіряли операції з вивезення зерна. А головним поштовхом для кадрових рішень, за словами Гетманцева, стали попередні результати розслідування Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо нелегального експорту зерна з України, які базувалися на перевірках правоохоронців. "Висновки попередні вже є, вони очевидні: митниця сприяє експорту зерна без повернення валютної виручки. Ми бачимо прояви цих дій", — говорить він.

"Претензії до Держмитслужби щодо зернового коридору не мають жодних підстав, бо зерно взагалі не є предметом оподаткування вивізним митом", відповідає на це звільнений В’ячеслав Демченко.

Нагадаємо, що голова тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді Ярослав Желєзняк 30 грудня повідомив, що є підозри, буцімто співробітники митниці допомагали за винагороду вивозити "чорне зерно". А в січні 2023 комісія почала розглядати докази правоохоронців щодо потенційних зловживань митників. На початку грудня 2022 року СБУ викрила службовців митниці, які ніби-то блокували вивіз українського зерна до Євросоюзу.

На думку Гетманцева, звільнення повинні мати масштабний характер та переформатували службу. "Дуже важливо, аби ці рішення перетворилися не на зміну прізвищ, а дійсно в перезавантаження митниці. Мова йде про заміну керівників обласних митниць, заміну керівників іншого рівня на відкритому конкурсі. Це необхідно для того, щоб до служби прийшла професійна команда людей, яка здатна зробити саме реформи, а не зацементувати те, що є наразі", — каже нардеп.

Сам Гетманцев, попри чутки, заперечує намір поставити на чолі Держмитслужби свою людину. Але при цьому відзначає, що кандидатура Сергія Звягінцева – тимчасова: "Думаю, це тимчасове керівництво, воно зі мною не погоджувалося. Рекомендувати нікого не буду, не моя компетенція. Має бути проведений прозорий конкурс щодо призначення на ці посади".

Судячи з намірів Данила Гетманцева, який вже давно лобіює повне кадрове перезавантаження на Митниці, сьогоднішні гучні відставки — лише початок. Вочевидь, найближчим часом про звільнення дізнаються керівники найбільших регіональних митниць.

Як повідомлялося, 1 лютого співробітники СБУ та БЕБ навідалися додому до бізнесмена Ігоря Коломойського. Згодом стало відомо, що правоохоронці навідалися ще до низки людей, серед яких і колишній голова МВС Арсен Аваков.