Это только начало: как Гетманцев и уволенный Демченко объясняют ротации на таможне

Гетманцев заявляет о десятках миллиардов недопоступлений с таможни, Демченко возражает

В среду, 1 февраля, Кабинет министров Украины уволил и.о.главы Гостаможслужбы Вячеслава Демченко, его первого заместителя Александра Щуцкого и отстранил от исполнения полномочий заместителя Руслана Черкасского. Временно Гостаможслужбу возглавил заместитель главы Сергей Звягинцев.

Увольнения могут свидетельствовать о начале перезагрузки всей службы. По крайней мере, на коренную реформу таможни надеется глава комитета ВР по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он рассказал "Бизнес Телеграфу", что возглавляемый им налоговый комитет Верховной Рады обращал внимание Кабмина на необходимость кадровых решений в службе еще летом прошлого года. "Наконец-то Правительство услышало. Лучше поздно, чем никогда", — прокомментировал Гетманцев. Он объяснил увольнение неудовлетворительной работой чиновников. "Коррупционная составляющая и уровень недопоступлений в госбюджет 10-12 млрд грн ежемесячно не выдерживают никакой критики", — говорит депутат.

На это уволенный Вячеслав Демченко рассказал "Бизнес Телеграфу", что обвинения Гетманцева в невыполнении плана поступлений в государственный бюджет имели бы основания, если бы не уменьшение импорта из-за войны и гигантские таможенные льготы импортерам. "Физический импорт упал более чем на 70%. Объем таможенных льгот, предоставленных в 2022 году — более 100 миллиардов гривен. Если бы не эти факторы, план доходов бюджета был бы перевыполнен", — говорит бывший таможенник.

Отставкам предшествовали громкие скандалы с проверками таможен СБУ и БЭБ в конце прошлого года. Они проверяли операции по вывозу зерна. А главным толчком для кадровых решений, по словам Гетманцева, стали предварительные результаты расследования Временной следственной комиссии Верховной Раді по нелегальному экспорту зерна из Украины, которые базировались на проверках правоохранителей. "Выводы предварительные уже есть, они очевидны: таможня способствует экспорту зерна без возврата валютной выручки. Мы видим проявления этих действий", — говорит он.

"Претензии к Гостаможслужбе относительно зернового коридора не имеют никаких оснований, потому что зерно вообще не является предметом налогообложения вывозной пошлиной", — отвечает на это уволенный Вячеслав Демченко.

Напомним, что глава временной следственной комиссии в Верховной Раде Ярослав Железняк 30 декабря сообщил, что есть подозрения, что сотрудники таможни помогали за вознаграждение вывозить "черное зерно". А в январе 2023 года комиссия начала рассматривать доказательства правоохранителей относительно потенциальных злоупотреблений таможенников. В начале декабря 2022 года СБУ разоблачила служащих таможни, которые якобы блокировали вывоз украинского зерна в Евросоюз.

По мнению Гетманцева, увольнения должны носить масштабный характер и необходимом переформатировать службу в целом. "Очень важно, чтобы эти решения превратились не в смену фамилий, а действительно в перезагрузку таможни. Речь идет о замене руководителей областных таможен, замене руководителей другого уровня на открытом конкурсе. Это необходимо для того, чтобы в службу пришла профессиональная команда людей, способная сделать именно реформы, а не зацементировать то, что есть сейчас", — говорит нардеп.

Сам Гетманцев, несмотря на слухи, отрицает намерение поставить во главе Гостаможслужбы своего человека. Но при этом отмечает, что кандидатура Сергея Звягинцева – временная: "Думаю, это временное руководство, оно со мной не соглашалось. Рекомендовать никого не буду, не моя компетенция. Должен быть проведен прозрачный конкурс по назначению на эти должности".

Судя по намерениям Даниила Гетманцева, который уже давно лоббирует полную кадровую перезагрузку на Таможне, сегодняшние громкие отставки — только начало. Очевидно, в ближайшее время об увольнении узнают руководители крупнейших региональных таможен.

Как сообщалось, 1 февраля сотрудники СБУ и БЭБ наведались домой к бизнесмену Игорю Коломойскому. Впоследствии стало известно, что правоохранители посетили еще ряд людей, среди которых и бывший глава МВД Арсен Аваков.