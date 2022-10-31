15 років ніхто не чіпав: на Одеській митниці несподівано знайшли багатоцільовий гелікоптер (відео)

Наразі вирішується питання про те, щоб передати техніку на потреби українських військових.

На Одеській митниці в одному з контейнерів було виявлено багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Як виявилось, він пролежав там із 2007 року.

Державне бюро розслідувань продовжує проведення обшуків прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці, повідомляється в офіційному Telegram-каналі ГБР. У ході перевірок в одному із контейнерів виявилася несподівана знахідка — багатоцільовий гелікоптер.

"Він уже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала з його оформленням", — йдеться у повідомленні.

Багатоцільовий вертоліт Мі-2. Відео — ГБР

Наголошується, що наразі виконується робота щодо встановлення власників техніки, а також з’ясовуються обставини її переміщення. Діям посадових осіб буде надано правову оцінку.

Вертоліт Мі-2 було вилучено. Наразі вирішується питання про те, щоб передати техніку на потреби українських військових.

Для довідки: Багатоцільовий вертоліт Мі-2 був розроблений на початку 60-х років. Усього було випущено понад 5400 одиниць. Ця техніка застосовується до виконання безлічі військових завдань.

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