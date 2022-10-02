"Класика" на службі ЗСУ: як радянська гармата стала зброєю проти беспілотників і налякала окупантів (відео)

Військові та інженери роблять зброю більш ефективною та маневреною

Українській військові на фронті використовують не тільки сучасні розробки, які поставляють союзники, а й старі зразки озброєння, зокрема — радянське. Серед них зенітно-артилерійські комплекси С-60. Не дивлячись на те, що вони були розроблені близько 80 років тому, вони все ше ефективні. Українці в сучасній війні їх модернізували та успішно використовують проти росіян.

Як повідомляє "Армія Інформ", оновлення С-60 викликало занепокоєння у росіян на Запорізькому напрямку і вони відкрили за ними справжнє полювання. Як же вдалося модернізувати С-60 під потреби сучасності? Гармати, на основі яких і є комплекс, АЗП-57 переставили на базу важких вантажівок. Таким чином оновлений комплекс може не тільки з повітряними цілями боротися, а й бути штурмовою зброєю. Працювали над проєктом як інженери, так і досвідчені артилеристи.

Кілька гармат можуть знищити літак винищувач-бомбардувальник, гелікоптер, навіть наодинці кожен комплекс може уразити як легку бронетехніку, так і безпілотники й польові укріплення росіян. Українські воїни вже оцінили новинку на Запорізькому напрямку. Кажуть, що вороги стали менш зухвалими — гвинтокрили близько підлітати бояться.

Ще влітку у 28-й бригаді опробували "класичну" версію С-60. Вони зазначили, що збивати безпілотники окупантів гармата здатна на висоті до 5 км і дальності в 6 км. Максимально вистрілити можна на 12 км. Збивати "на льоту" можна цілі зі швидкість 300 м/с.

Зазначимо, що Україна використовує не тільки свої С-60, а й передані від союзників з пострадянського простору. Додатково варто зауважити, що С-60 використовувалися зокрема В'єтнамом у В'єтнамській війні в системі ППО.

Раніше "Телеграф" вже писав, як перероблена та модернізована техніка несе смерть ворогам з більшою ефективністю. Допомогає на фронті і знищення російських видів озброєння, зокрема засобів радіоелектронної боротьби.