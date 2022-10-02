"Классика" на службе ВСУ: как советская пушка стала оружием против беспилотников и испугала оккупантов (видео)

Военные и инженеры делают оружие более эффективным и маневренным

Украинские военные на фронте используют не только современные разработки, поставляемые союзниками, но и старые образцы вооружения, в частности советское. В их числе зенитно-артиллерийские комплексы С-60. Несмотря на то, что они были разработаны около 80 лет назад, они все же эффективны. Украинцы в современной войне модернизировали их и успешно используют против россиян.

Как сообщает "Армия Информ", обновление С-60 вызвало беспокойство у россиян на Запорожском направлении и они открыли за ними настоящую охоту. Как же удалось модернизировать С-60 под нужды современности? Пушки, на основе которых и есть комплекс, АЗП-57 переставили на базу тяжелых грузовиков. Таким образом, обновленный комплекс может не только с воздушными целями бороться, но и быть штурмовым оружием. Работали над проектом как инженеры, так и опытные артиллеристы.

Несколько орудий могут уничтожить самолет истребитель-бомбардировщик, вертолет, даже водиночку каждый комплекс может поразить как легкую бронетехнику, так и беспилотники и полевые укрепления россиян. Украинские воины уже оценили новинку в Запорожском направлении. Говорят, что враги стали менее дерзкими — вертолеты близко подлетать боятся.

Еще летом в 28-й бригаде опробовали "классическую" версию С-60. Они отметили, что сбивать беспилотники оккупантов пушка способна на высоте до 5 км и дальности в 6 км. Максимально выстрелить можно на 12 км. Сбивать "на лету" можно цели со скоростью 300 м/с.

Украина использует не только свои С-60, но и переданные от союзников из постсоветского пространства. Дополнительно следует отметить, что С-60 использовались, в частности, Вьетнамом во Вьетнамской войне в системе ПВО.

Ранее "Телеграф" уже писал, как переделанная и модернизированная техника несет смерть врагам с большей эффективностью. Помогает на фронте и уничтожение русских видов вооружения, в том числе средств радиоэлектронной борьбы.