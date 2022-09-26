Беспилотникам ВСУ будет легче работать на передовой – уничтожена важная техника рф

Уничтожение техники оккупанта поможет украинским дронам лучше летать на разведку

В ходе очередных боев в Харьковской области ВСУ был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов Р-330 "Житель".

Точным попаданием был подбит автомобиль "КАМАЗ". Об этом сообщает портал mil.in.ua.

Комплекс радиоэлектронной борьбы Р330Ж был принят на вооружение рф в 2008 году и является, по сути, модернизацией старого еще советского комплекса РЭБ Р330. Оборудование комплекса позволяет:

обнаружить радиопереговоры;

поставить им помехи;

передать данные о выявленных источниках переговоров на другие комплексы;

хранение всей этой информации внутри комплекса.

В целом тактико-технические данные Р330Ж аналогичны комплексу "Борисоглебск", недавно захваченному на той же Харьковщине. В частности, работа в диапазоне 100…2000 МГц экипажем из 4 человек. Правда на развертывание комплекса уйдет немного больше времени – 40 минут против 30, да и база комплекса – автомобиль "Урал", не дает никакой защиты даже в сравнении с легким МТЛБ.

Уничтоженный Р330Ж на Харьковщине

Подавлять радиопереговоры Р330Ж может на расстоянии до 25 км для наземных переговоров и порядка 50 км – для воздушных. Эти показатели затрудняют работу БПЛА ВСУ на передовой. Еще летом успешную работу российских станций РЭБ западные эксперты называли одной из причин не такой высокой эффективности работы украинской артиллерии – целеуказание осуществлялось не так оперативно, как могло бы, если бы для этого применялись БПЛА.

Точное попадание в автомобиль

При этом в отличии от "Борисоглебска", чье количество в армии рф ограниченно из-за недавнего поступления в войска, число Р339Ж хотя и неизвестно, но явно больше. Тем не менее комплекс РЭБ, уничтоженный на Харьковщине, станет как минимум третьим.

Российские авиационные силы в лице БПЛА оказались слабо подготовлены к противостоянию с ВСУ, так что закупать дроны оккупантам пришлось в Иране.